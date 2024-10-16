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Что означает режим налоговой «автоупрощенки», который хотят внедрить для ИП и маленьких организаций по всей России уже в 2025 году

Что означает режим налоговой «автоупрощенки», который хотят внедрить для ИП и маленьких организаций по всей России уже в 2025 году

09:13, 16 окт 2024

В 2025 году российский бизнес может ожидать значительных перемен в сфере налогообложения. Министерство финансов РФ внесло в правительство проект поправок, предусматривающих распространение режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на всю территорию страны. Это нововведение потенциально способно существенно облегчить жизнь индивидуальным предпринимателям и небольшим организациям.

АУСН, неформально называемая «автоупрощенкой», уже успешно функционирует в четырех регионах России с 2022 года. Пилотными площадками для тестирования этого подхода стали Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Теперь же, опираясь на полученный опыт, власти планируют сделать этот налоговый режим доступным по всей стране.

Ключевая особенность АУСН заключается в автоматизации процесса расчета налогов. Сотрудники Федеральной налоговой службы берут на себя задачу вычисления суммы к уплате, используя данные с кассовых аппаратов, информацию от банков и сведения, предоставленные самими налогоплательщиками через личный кабинет.

Еще одним существенным преимуществом нового режима является отмена необходимости подавать налоговую отчетность и отчетность в Социальный фонд. При этом предприниматели сохраняют право выбора объекта налогообложения. Для тех, кто выберет объект «доходы», ставка налога составит 8 процентов, а для выбравших «доходы минус расходы» — 20 процентов.

Важно отметить, что АУСН ориентирована на определенный сегмент бизнеса. Воспользоваться этим режимом смогут индивидуальные предприниматели и небольшие организации, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а штат сотрудников не более 5 человек.

В случае одобрения предложенных Минфином поправок, внедрение АУСН в регионах будет осуществляться на основании местных законов. Это позволит учесть специфику каждого субъекта Федерации при реализации нового налогового режима.

Эксперты отмечают, что распространение АУСН на всю страну может стать значительным шагом в направлении цифровизации налогового администрирования и снижения административной нагрузки на малый бизнес. Однако они также подчеркивают необходимость тщательного анализа результатов пилотного проекта и учета возможных рисков при масштабировании системы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: pvproductions от Freepik
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