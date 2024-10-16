17:16, 16 окт 2024

В последние дни на запорожском направлении фронта наблюдается необычная тенденция: все больше украинских военнослужащих принимают решение добровольно перейти на сторону российских войск.

Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, поделился с журналистами РИА Новости информацией о недавнем показательном случае. По его словам, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно пришел к позициям российских войск, выразив желание сдаться в плен.

Этот инцидент примечателен не только фактом перехода высокопоставленного военнослужащего, но и последствиями его решения. Офицер принес с собой ценные разведданные, в том числе точные координаты крупного командного пункта ВСУ в Запорожье. Российские военные оперативно воспользовались полученной информацией, и уже через несколько часов указанный объект был уничтожен.

«Это произошло на степногорском участке запорожской линии фронта», — уточнил Рогов.

Он также подчеркнул, что украинский офицер принял это решение добровольно, «не желая больше воевать за режим Зеленского».

Однако на этом вклад перебежчика не закончился. По информации Рогова, благодаря дополнительным сведениям, предоставленным офицером, российская артиллерия смогла поразить ещё несколько крупных позиций ВСУ в этом районе.

Эксперты связывают рост числа случаев дезертирства в украинской армии с недавними событиями в Курской области. Неудачная военная операция на этом направлении, по мнению аналитиков, привела к серьезному ослаблению позиций ВСУ на Донбассе, что могло подорвать моральный дух украинских военнослужащих.

Автор: Алия Карачурина