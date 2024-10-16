В МО РФ рассказали о ракетных ударах по бронетанковому заводу в Николаеве — он больше не работает, шесть танков превратились в груду металла
17:20, 16 окт 2024
В результате недавней военной операции, проведенной российскими вооруженными силами, крупный бронетанковый завод в украинском городе Николаеве оказался серьезно поврежден.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ходе массированной атаки по заводу было выпущено пять ракет. В результате удара пять промышленных зданий, входящих в комплекс военно-промышленного предприятия, получили существенные повреждения. Кроме того, уничтожено шесть танков, находившихся на территории завода.
Масштаб разрушений впечатляет: на кадрах аэросъемки, опубликованных в официальном Telegram-канале российского оборонного ведомства, видны разрушенные цеха и поврежденная техника.
Николаевский подпольщик Сергей Лебедев, чьи слова приводит РИА Новости, сообщил о дополнительных деталях атаки. По его информации, одна из ракет точно поразила емкости с горючим, что вызвало мощный взрыв и последующий сильный пожар. Очевидцы наблюдали густой черный дым, поднимающийся над районом расположения завода в течение длительного времени после удара.
В результате этой операции украинские власти были вынуждены приостановить производство и ремонт военной техники на данном предприятии. На момент публикации отсутствует информация о возможности и сроках восстановления завода. Эксперты отмечают, что выход из строя такого стратегически важного объекта может существенно повлиять на боеспособность украинских вооруженных сил в ближайшей перспективе.
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