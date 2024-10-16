17:24, 16 окт 2024

По данным российских следователей, в Курской области была замечена деятельность американской частной военной компании Forward Observations Group (FOG).

Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом Российской Федерации, группа наемников, предположительно связанных с FOG, проникла на территорию Курской области. Следователи утверждают, что целью этой акции было устрашение мирного населения, нанесение материального ущерба и дестабилизация работы органов власти.

В центре расследования оказался Деррик Бейлс, которого российские власти считают руководителем FOG. Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело в отношении Бейлса, выдвинув ряд серьезных обвинений, включая терроризм, наемничество и убийства. Особо отмечается, что обвинения предъявлены заочно.

Интересно, что FOG не является новым игроком на международной арене. Компания официально зарегистрирована в штате Невада, США, 15 октября 2020 года. Однако, по некоторым данным, присутствие Бейлса в зоне конфликта на Донбассе отмечалось еще до начала специальной военной операции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: commons.wikimedia.org