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В Курской области сдались в плен пять бойцов ВСУ, сидевших на родине за изнасилование

В Курской области сдались в плен пять бойцов ВСУ, сидевших на родине за изнасилование

17:29, 16 окт 2024

В Курской области произошел беспрецедентный случай массовой сдачи в плен украинских военнослужащих. Пятеро бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие, раскрыв шокирующие подробности своего прошлого и обстоятельств, приведших их на поле боя.

Согласно информации, предоставленной «Российской газетой», все пятеро военнослужащих имели криминальное прошлое, отбывая наказание за тяжкие преступления. На допросе они признались, что до мобилизации находились в местах лишения свободы за совершение изнасилований. Им было предложено необычное соглашение: свобода в обмен на военную службу по контракту.

Примечательно, что сразу после освобождения из исправительных учреждений эти люди были направлены на передовую линию фронта. Более того, все пятеро оказались в составе одного подразделения.

Пленные утверждают, что их участие в боевых действиях было минимальным. По их словам, они капитулировали при первом серьезном столкновении с противником.

Эксперты отмечают, что практика привлечения осужденных в ряды вооруженных сил не нова для Украины. Ее истоки восходят к периоду президентства Петра Порошенко, когда началось освобождение особо опасных преступников для пополнения армейских рядов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
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