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Под Курском обрубили снабжение, в Белгородской области ВСУ ударили по российской бронегруппе, но сразу получили «ответку»: сводка от военкоров на 16 октября 2024 года

Под Курском обрубили снабжение, в Белгородской области ВСУ ударили по российской бронегруппе, но сразу получили «ответку»: сводка от военкоров на 16 октября 2024 года

17:37, 16 окт 2024

В ночь на среду военный конфликт на территории Украины и приграничных регионов России вступил в новую, более интенсивную фазу. По информации ТГ-канала «Два майора», масштабные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов и ракетных систем охватили значительную часть украинской территории, затронув как прифронтовые, так и тыловые области.

Свидетели из Киевской, Винницкой, Днепропетровской и ряда других областей Украины сообщают о многочисленных взрывах. Эксперты отмечают, что подобная интенсивность ударов может свидетельствовать о подготовке к крупномасштабным наземным операциям.

На северо-восточном участке фронта российские войска продолжают наступательные действия в районе населенных пунктов Любимовка, Русское Поречное и Русская Конопелька. Военные аналитики подчеркивают критическую важность контроля над путями снабжения в этом регионе, отмечая, что исход противостояния может зависеть от эффективности воздушной поддержки и артиллерийского огня.

В Купянске местные власти объявили о всеобщей эвакуации гражданского населения. Причиной столь радикальных мер стало не только ухудшение военной обстановки, но и неспособность обеспечить нормальное функционирование городской инфраструктуры в зимний период. Эксперты не исключают возможность форсирования реки Оскол российскими подразделениями в ближайшее время.

На южном участке фронта продолжаются активные боевые действия в районе Угледара, где российские силы стремятся расширить зону своего контроля в направлении Богоявленки. Одновременно с этим отмечается усиление военной активности на покровском направлении, где ведутся наступательные операции в сторону Мирнограда.

Трагические события развернулись в Белгородской области России, где в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус пострадали 8 человек, включая четверых несовершеннолетних.

В Донецкой Народной Республике также зафиксированы случаи атак на гражданское население. В Горловке в результате обстрелов и применения беспилотников с самодельными взрывными устройствами пострадали мирные жители, включая водителя автобуса и нескольких женщин.

В Курской области сдались в плен пять бойцов ВСУ, сидевших на родине за изнасилование

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: commons.wikimedia.org
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