16:02, 17 окт 2024

Эксперт-криминалист Михаил Игнатов поделился с журналистами АиФ ценными наблюдениями о том, как отличить украинского диверсанта от российского военнослужащего.

По словам Игнатова, существуют два ключевых фактора, которые могут выдать замаскированного противника. Первый и наиболее очевидный — это лингвистический аспект. Характерный акцент, присущий украинским военнослужащим, часто становится их невольным предателем. Однако специалист отмечает, что не каждый человек способен уловить эти тонкие речевые нюансы.

Второй, более надежный индикатор — это используемое вооружение.

«Российские военные на передовой применяют исключительно отечественное оружие,» — подчеркивает Игнатов.

В то же время, украинские силы, исчерпав запасы советского стрелкового оружия, в значительной степени перешли на использование западных образцов. Таким образом, наличие американской или британской винтовки у человека в российской военной форме — верный признак «засланного казачка».

Эксперт обращает внимание на участившиеся попытки украинских диверсионных групп проникнуть в тыл российских подразделений, особенно в Курской области. Хотя российские военнослужащие уже хорошо натренированы в выявлении замаскированных противников, гражданское население остается уязвимым перед такими угрозами.

Интересно отметить, что в начале конфликта украинские СМИ распространяли информацию о специальных «проверочных» словах, используемых бойцами ВСУ для идентификации «свой-чужой».

Автор: Семен Подгорный

Фото: warsawinstitute.org