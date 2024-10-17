Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Криминалист Игнатов рассказал, как вычислить переодетых в форму ВС РФ украинских диверсантов: выдают две важные детали

Криминалист Игнатов рассказал, как вычислить переодетых в форму ВС РФ украинских диверсантов: выдают две важные детали

16:02, 17 окт 2024

Эксперт-криминалист Михаил Игнатов поделился с журналистами АиФ ценными наблюдениями о том, как отличить украинского диверсанта от российского военнослужащего.

По словам Игнатова, существуют два ключевых фактора, которые могут выдать замаскированного противника. Первый и наиболее очевидный — это лингвистический аспект. Характерный акцент, присущий украинским военнослужащим, часто становится их невольным предателем. Однако специалист отмечает, что не каждый человек способен уловить эти тонкие речевые нюансы.

Второй, более надежный индикатор — это используемое вооружение.

«Российские военные на передовой применяют исключительно отечественное оружие,» — подчеркивает Игнатов.

В то же время, украинские силы, исчерпав запасы советского стрелкового оружия, в значительной степени перешли на использование западных образцов. Таким образом, наличие американской или британской винтовки у человека в российской военной форме — верный признак «засланного казачка».

Эксперт обращает внимание на участившиеся попытки украинских диверсионных групп проникнуть в тыл российских подразделений, особенно в Курской области. Хотя российские военнослужащие уже хорошо натренированы в выявлении замаскированных противников, гражданское население остается уязвимым перед такими угрозами.

Интересно отметить, что в начале конфликта украинские СМИ распространяли информацию о специальных «проверочных» словах, используемых бойцами ВСУ для идентификации «свой-чужой».

Автор: Семен Подгорный
Фото: warsawinstitute.org
Читайте также

Музыка для других ушей: известный криминалист рассказал, почему песни SHAMANа не найдут отклика в мужских колониях, после успеха у осужденных женщин
Общество в Башкирии
Музыка для других ушей: известный криминалист рассказал, почему песни SHAMANа не найдут отклика в мужских колониях, после успеха у осужденных женщин
«5 центнер взрывчатки прилетает в укреп, это кошмар»: офицер честно рассказал о самом страшном в конфликте с Россией — солдаты не знают, куда бежать
Россия/мир
«5 центнер взрывчатки прилетает в укреп, это кошмар»: офицер честно рассказал о самом страшном в конфликте с Россией — солдаты не знают, куда бежать
Прут в атаку мощными волнами и разбиваются о спецназ: Апти Алаудинов поделился последними новостями из Курской области — ВСУ сжигают все больше резервов
Россия/мир
Прут в атаку мощными волнами и разбиваются о спецназ: Апти Алаудинов поделился последними новостями из Курской области — ВСУ сжигают все больше резервов
«Капкан» под Курском: военкор Сладков рассказал об ударах «по ногам» украинской армии
Россия/мир
«Капкан» под Курском: военкор Сладков рассказал об ударах «по ногам» украинской армии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok