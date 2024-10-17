Журналисты из США стали свидетелями запуска ВСУ беспилотников «Лютый» для атаки вглубь России

16:06, 17 окт 2024

Недавно американский телеканал CNN рассказал о новейшей разработке украинских военных — дрон «Лютый», который, по сообщениям, был использован для проведения операций на территории России.

Журналисты CNN провели два дня в компании подразделения, отвечающего за беспилотники в структуре Главного управления разведки (ГУР) Украины. Им удалось узнать, что в конце сентября этого года была проведена масштабная операция с использованием более сотни дронов, включая «Лютый». Целью этой миссии стали стратегические военные объекты на российской территории.

«Лютый» представляет собой внушительную машину с размахом крыльев 7 метров и длиной корпуса 3,9 метра. Несмотря на то, что украинские военные позиционируют его как собственную разработку, эксперты отмечают значительное сходство с турецким беспилотником «Байрактар». Первые испытания «Лютого» прошли в октябре 2022 года, а серийное производство стартовало в августе 2023 года.

История применения этого БПЛА уже включает несколько заметных эпизодов. Первая попытка использования «Лютого» для атаки на базу Черноморского флота РФ в Крыму закончилась неудачей — дрон был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы. Последующие операции, направленные на нефтяную инфраструктуру в районе Сочи, также не достигли поставленных целей. Тем не менее, «Лютый» продолжает применяться в операциях против нефтеперерабатывающих заводов Краснодарского края и порта Новороссийска.





Автор: Алия Карачурина

Фото: CNN