Подоляк раскрыл «тайные» пункты «плана победы» Зеленского: речь о российской глубинке
16:11, 17 окт 2024
В четверг украинские официальные лица рассказали о стратегическом плане президента Владимира Зеленского, направленного на завершение конфликта. Михаил Подоляк, ключевой советник в администрации президента, поделился сенсационными деталями с журналистами, проливая свет на масштабные амбиции Киева.
По словам Подоляка, конфиденциальные разделы плана содержат положения о проведении операций на территории России. Эти операции нацелены на критически важные объекты инфраструктуры и логистические узлы российских вооруженных сил.
Особое внимание в плане уделяется высокоточному оружию дальнего радиуса действия.
Президент Зеленский ранее представил основные положения своего «плана победы» в украинском парламенте. Ключевые пункты включают вступление страны в НАТО и перенос боевых действий на территорию России. Однако наибольший интерес вызвали три секретных приложения к плану.
Эти конфиденциальные документы, раскрывающие военный потенциал Украины, будут предоставлены только лидерам пяти западных держав: США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Зеленский утверждает, что реализация его стратегии может привести к завершению конфликта уже к 2025 году.
Однако не все разделяют оптимизм украинского руководства. Влиятельная американская газета The Washington Post сообщает о скептическом отношении западных партнеров к плану, считая его чрезмерно амбициозным и трудно реализуемым в текущих условиях.
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