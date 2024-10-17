Подоляк раскрыл «тайные» пункты «плана победы» Зеленского: речь о российской глубинке

16:11, 17 окт 2024

В четверг украинские официальные лица рассказали о стратегическом плане президента Владимира Зеленского, направленного на завершение конфликта. Михаил Подоляк, ключевой советник в администрации президента, поделился сенсационными деталями с журналистами, проливая свет на масштабные амбиции Киева.

По словам Подоляка, конфиденциальные разделы плана содержат положения о проведении операций на территории России. Эти операции нацелены на критически важные объекты инфраструктуры и логистические узлы российских вооруженных сил.

«Документ детально описывает необходимые ресурсы для нанесения ударов по ключевым целям глубоко внутри территории РФ», — подчеркнул советник.

Особое внимание в плане уделяется высокоточному оружию дальнего радиуса действия.

«Мы четко определили, какие виды вооружений требуются для поражения удаленных от линии фронта объектов, включая производственные мощности и места концентрации живой силы противника», — пояснил Подоляк.

Президент Зеленский ранее представил основные положения своего «плана победы» в украинском парламенте. Ключевые пункты включают вступление страны в НАТО и перенос боевых действий на территорию России. Однако наибольший интерес вызвали три секретных приложения к плану.

Эти конфиденциальные документы, раскрывающие военный потенциал Украины, будут предоставлены только лидерам пяти западных держав: США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Зеленский утверждает, что реализация его стратегии может привести к завершению конфликта уже к 2025 году.

Однако не все разделяют оптимизм украинского руководства. Влиятельная американская газета The Washington Post сообщает о скептическом отношении западных партнеров к плану, считая его чрезмерно амбициозным и трудно реализуемым в текущих условиях.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: cnn.com