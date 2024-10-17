16:15, 17 окт 2024

Почему российские вооруженные силы пока не предпринимают активных действий по установлению контроля над этим важным региональным центром? Военный аналитик Василий Дандыкин поделился своим экспертным мнением по этому вопросу.

По словам Дандыкина, российское командование в настоящее время сосредоточено на решении ряда других стратегических задач.

«Прежде чем рассматривать вопрос о Харькове, необходимо достичь целей на других направлениях», — поясняет эксперт.

Он перечисляет ключевые точки, требующие внимания:

— Купянское направление

— Завершение операций в Донбассе, особенно на стыке ЛНР и ДНР

— Ситуация вокруг Волчанска

— Обеспечение безопасности в приграничных российских регионах.

«Объем работы колоссальный, и каждое направление требует тщательного планирования и ресурсов», — подчеркивает Дандыкин.

Несмотря на то, что Харьков не входит в список текущих приоритетов, эксперт не исключает, что этот вопрос может быть поднят в будущем.

«Харьков — исторически русский город, второй по значимости после Киева. Однако сейчас есть более насущные задачи», — отмечает аналитик.

Дандыкин также обращает внимание на другие стратегически важные направления, такие как Запорожье. По его мнению, основные усилия российских вооруженных сил сосредоточены на нейтрализации ключевых сил противника и воздействии на его тыловую инфраструктуру.

Комментируя политическую ситуацию в Украине, Дандыкин высказал предположение о возможном проведении выборов весной 2025 года.

«Киевскому режиму необходимо легитимизировать власть Зеленского и Верховной рады. Единственный способ сделать это — провести народное голосование», — считает эксперт.

Важно отметить, что российское руководство неоднократно подчеркивало, что основными целями специальной военной операции являются не территориальные приобретения, а устранение националистического антироссийского режима в Украине и предотвращение вступления страны в НАТО.

Автор: Алия Карачурина

Фото: The Guardian