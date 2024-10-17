Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»

Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»

16:15, 17 окт 2024

Почему российские вооруженные силы пока не предпринимают активных действий по установлению контроля над этим важным региональным центром? Военный аналитик Василий Дандыкин поделился своим экспертным мнением по этому вопросу.

По словам Дандыкина, российское командование в настоящее время сосредоточено на решении ряда других стратегических задач.

«Прежде чем рассматривать вопрос о Харькове, необходимо достичь целей на других направлениях», — поясняет эксперт.

Он перечисляет ключевые точки, требующие внимания:

— Купянское направление
— Завершение операций в Донбассе, особенно на стыке ЛНР и ДНР
— Ситуация вокруг Волчанска
— Обеспечение безопасности в приграничных российских регионах.

«Объем работы колоссальный, и каждое направление требует тщательного планирования и ресурсов», — подчеркивает Дандыкин.

Несмотря на то, что Харьков не входит в список текущих приоритетов, эксперт не исключает, что этот вопрос может быть поднят в будущем.

«Харьков — исторически русский город, второй по значимости после Киева. Однако сейчас есть более насущные задачи», — отмечает аналитик.

Дандыкин также обращает внимание на другие стратегически важные направления, такие как Запорожье. По его мнению, основные усилия российских вооруженных сил сосредоточены на нейтрализации ключевых сил противника и воздействии на его тыловую инфраструктуру.

Комментируя политическую ситуацию в Украине, Дандыкин высказал предположение о возможном проведении выборов весной 2025 года.

«Киевскому режиму необходимо легитимизировать власть Зеленского и Верховной рады. Единственный способ сделать это — провести народное голосование», — считает эксперт.

Важно отметить, что российское руководство неоднократно подчеркивало, что основными целями специальной военной операции являются не территориальные приобретения, а устранение националистического антироссийского режима в Украине и предотвращение вступления страны в НАТО.

Подоляк раскрыл «тайные» пункты «плана победы» Зеленского: речь о российской глубинке

Читайте также:

Подоляк раскрыл «тайные» пункты «плана победы» Зеленского: речь о российской глубинке
Автор: Алия Карачурина
Фото: The Guardian
Читайте также

«Достаточно скоро»: В военной администрации Харькова рассказали, когда город перейдёт под российский контроль — перспективы даже уже не обсуждаются
Россия/мир
«Достаточно скоро»: В военной администрации Харькова рассказали, когда город перейдёт под российский контроль — перспективы даже уже не обсуждаются
Гениальная тактика: эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ несут огромные потери под Харьковом — в бой брошена особая категория украинцев
Россия/мир
Гениальная тактика: эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ несут огромные потери под Харьковом — в бой брошена особая категория украинцев
«Почти ядерное»: военный эксперт Дандыкин рассказал, какое супероружие Россия пока не решалась использовать в зоне СВО — приказ должен отдать лично Путин
Россия/мир
«Почти ядерное»: военный эксперт Дандыкин рассказал, какое супероружие Россия пока не решалась использовать в зоне СВО — приказ должен отдать лично Путин
Перед войсками непростая задача: ситуацию в Курской области усложняет один важный нюанс — тут нужна ювелирная работа
Россия/мир
Перед войсками непростая задача: ситуацию в Курской области усложняет один важный нюанс — тут нужна ювелирная работа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok