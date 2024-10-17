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Российскую границу пытаются прорвать на новом участке: под ударом 17 октября Белгородская область

Российскую границу пытаются прорвать на новом участке: под ударом 17 октября Белгородская область

16:19, 17 окт 2024

Согласно сообщениям военных корреспондентов, находящихся в зоне конфликта, вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку открыть новый фронт, атаковав приграничную территорию Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе поселка Журавлевка Белгородской области, где несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ попытались пересечь государственную границу, сообщает издание Царьград. Однако, благодаря бдительности российских военнослужащих, эта попытка была своевременно обнаружена и пресечена.

По словам очевидцев, полномасштабного боестолкновения удалось избежать. Российские силы оперативно отреагировали на угрозу, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию для нейтрализации нарушителей. Эффективность ответных действий объясняется не только профессионализмом российских военных, но и близостью данного участка к населенному пункту Липцы Харьковской области, где дислоцируется группировка войск «Север», что значительно усложнило для противника достижение эффекта внезапности.

Военные эксперты связывают активизацию ВСУ на данном направлении с неудачей недавней попытки вторжения в Курской области. Предполагается, что украинское командование стремится повторить кратковременный успех, достигнутый в начале осени в Суджанском районе.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: aa.com.tr
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