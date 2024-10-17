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«Украина — исторически спорная территория»: Виктор Орбан объяснил, почему СВО не похожа на войны, которые Россия вела в Европе прежде

«Украина — исторически спорная территория»: Виктор Орбан объяснил, почему СВО не похожа на войны, которые Россия вела в Европе прежде

21:52, 17 окт 2024

В недавнем интервью изданию Pioneer, венгерский премьер-министр Виктор Орбан поделился своим видением текущей ситуации на Украине, подчеркнув важность понимания многовекового контекста этого региона.

Орбан, известный своими порой неоднозначными политическими заявлениями, на этот раз выступил с аналитическим подходом к оценке украинского кризиса. По его мнению, нынешний конфликт между Киевом и Москвой нельзя рассматривать в отрыве от исторического фона.

«Украина на протяжении веков была спорной территорией», — отметил венгерский лидер.

Особый акцент в интервью был сделан на различиях между текущей ситуацией на Украине и прошлыми конфликтами России в Европе. В частности, он отметил существенную разницу между нынешним конфликтом и событиями 1956 года в Венгрии, когда советские войска подавили восстание.

«Венгрия никогда не была частью СССР, и у нас никогда не было русскоязычной общины», — пояснил Орбан.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: bloomberg.com
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