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«Зомби в ВСУ»: Офицер спецназа «Ахмат» опубликовал пугающее видео с передовой

«Зомби в ВСУ»: Офицер спецназа «Ахмат» опубликовал пугающее видео с передовой

21:56, 17 окт 2024

Социальные сети взбудоражило необычное видео, якобы снятое на линии соприкосновения в зоне конфликта на Украине. Кадры, опубликованные в Telegram-канале военнослужащего с позывным «Аид», вызвали бурные обсуждения и породили множество теорий среди пользователей интернета.

На видеозаписи запечатлен эпизод, в котором военнослужащий продолжает движение, несмотря на мощный взрыв, произошедший в непосредственной близости от него. Автор публикации, представившийся офицером спецподразделения «Ахмат», сопроводил видео провокационным комментарием о появлении «зомби» в рядах украинских вооруженных сил.

Однако эксперты призывают к осторожности в интерпретации увиденного. Специалисты по видеоанализу отмечают, что без доступа к оригинальному материалу невозможно исключить вероятность монтажа или иных манипуляций с видео. Кроме того, психологи указывают на феномен «боевого транса» — состояния, при котором военнослужащие в экстремальных ситуациях могут временно игнорировать внешние раздражители, включая громкие звуки и даже боль.

В то же время, в сети появились спекуляции о возможном использовании психоактивных веществ на поле боя. Некоторые анонимные источники утверждают, что подобные случаи якобы наблюдались и ранее. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: goodfon.ru
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