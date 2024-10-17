Военкор Коц рассказал о взятии Максимильяновки на Покровском направлении: «Село пало, лишь когда ВС РФ обошли его с севера»

22:00, 17 окт 2024

Российские вооруженные силы установили контроль над населенным пунктом Максимильяновка в Покровском районе.

Александр Коц, военный корреспондент, предоставил детальный анализ этого события в своем телеграм-канале. По его словам, захват Максимильяновки открывает для российских войск новые стратегические возможности, в частности, создает плацдарм для потенциального наступления на Курахово.

Битва за Максимильяновку началась вскоре после того, как российские силы вытеснили украинские войска из соседней Марьинки в конце 2023 года. Несмотря на упорное сопротивление украинских военных, российским подразделениям удалось добиться успеха благодаря тактическому маневру.

Изначально атаки на Максимильяновку велись со стороны Георгиевки, но решающим фактором стал неожиданный удар с северного направления — от населенного пункта Островское. Этот маневр создал угрозу окружения для украинского гарнизона, что в итоге привело к отступлению сил ВСУ с занимаемых позиций.

Коц подчеркивает стратегическое значение этого успеха:

«С этого направления вскоре начнется штурм самого Курахова».

Эксперты отмечают, что контроль над Максимильяновкой не только укрепляет позиции российских сил, но и создает серьезные вызовы для украинской обороны. В ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в направлении Курахово.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео