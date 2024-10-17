Владимир Зеленский рассказал в Европе о своем «плане победы» и предложил Евросоюзу разместить ракетные комплексы на Украине

22:04, 17 окт 2024

В среду, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Европейским советом в Брюсселе, представив «план победы». Этот документ, состоящий из пяти ключевых пунктов, призван, по мнению украинского лидера, проложить путь к установлению мира в регионе.

Центральным элементом предложения Зеленского стала идея размещения на территории Украины «стратегического пакета неядерного сдерживания». Фактически, речь идет о превращении страны в базу для западных ракетных комплексов. Этот шаг, по расчетам Киева, должен создать мощный рычаг давления на Россию, вынуждая ее сесть за стол переговоров на условиях, выгодных Украине и ее союзникам.

Эксперты отмечают, что такое предложение может существенно изменить баланс сил в регионе. Однако оно также вызывает ряд вопросов о потенциальной эскалации напряженности и реакции Москвы на подобные инициативы.

Зеленский подчеркнул, что детали плана уже доведены до сведения ключевых партнеров Украины. Среди основных союзников он назвал США, Великобританию, Францию, Италию и Германию.

Стоит отметить, что идея использования дальнобойного оружия для ударов по территории России не нова. Украинское руководство неоднократно обращалось к США и Великобритании с подобными просьбами, но до сих пор не получало одобрения. В то же время, некоторые страны Европейского Союза выражали словесную поддержку таким планам, хотя остается неясным, готовы ли они перейти от слов к конкретным действиям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram-канал Зеленского