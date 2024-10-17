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Солдат ВСУ рассказал, как его сослуживцы расстреляли русских военнопленных: «Командир приказал»

Солдат ВСУ рассказал, как его сослуживцы расстреляли русских военнопленных: «Командир приказал»

22:08, 17 окт 2024

Недавнее интервью с Константином Колесниковым, экс-военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, раскрывает шокирующие детали о военных преступлениях и неожиданном опыте пребывания в плену.

Колесников, находящийся в настоящее время в российском плену, поделился информацией о событиях, свидетелем которых он якобы стал во время службы. По его словам, некоторые из его сослуживцев были причастны к серьезным нарушениям международных конвенций, регулирующих обращение с военнопленными.

«В нашем подразделении были люди, совершавшие недопустимые действия», — утверждает Колесников.

Он упомянул двух военнослужащих, известных под позывными «Дох» и «Немец», которые, по его словам, участвовали в расправах над пленными российскими солдатами.

Интересно, что Колесников также поделился своим личным опытом пребывания в российском плену. Он утверждает, что с момента его капитуляции в январе 2024 года в районе села Первомайского, его не подвергали физическому насилию или издевательствам.

«Мне предоставили возможность жить», — отметил он, добавив, что раненым пленным оказывается необходимая медицинская помощь.

Колесников завершил свое интервью призывом к своим бывшим сослуживцам не бояться сдаваться в плен, если они оказались в безвыходной ситуации. По его мнению, это может быть единственным шансом на выживание для многих украинских солдат в текущих условиях.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из видео / ТАСС
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