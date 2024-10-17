Неделю лежал под обломками, сам ампутировал ногу и увидел Бога: невероятная история бойца СВО

22:13, 17 окт 2024

В зоне специальной военной операции (СВО) порой происходят события, которые трудно объяснить логикой и законами природы. Одна из таких историй произошла с сербским добровольцем Дарио Ристичем, который буквально вернулся с того света, проявив невероятную силу духа и волю к жизни.

Все началось с того, что командир подразделения, в котором служил Ристич, доложил о его гибели после подрыва на мине. В условиях интенсивного артиллерийского огня противника сослуживцы не смогли эвакуировать тело, и Дарио был признан погибшим без возможности подтверждения.

Как выяснилось позже, взрыв лишь ненадолго лишил Ристича сознания. Придя в себя, боец обнаружил, что его нога серьезно повреждена осколками. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и сумел отползти в укрытие.

Именно там, по словам Дарио, произошло нечто необъяснимое.

«Внезапно меня окружил яркий свет, и я увидел Бога, протягивающего мне руку. Наши взгляды встретились, и в тот момент существовали только мы двое в этом сиянии», — делится своими воспоминаниями чудом выживший доброволец.

Последующие семь дней стали настоящим испытанием для Ристича. Понимая опасность заражения, он принял тяжелейшее решение — самостоятельно ампутировать поврежденную ногу.

История Дарио Ристича — не единичный случай участия сербских добровольцев в конфликте на территории бывшего СССР. Еще в 2014 году, когда начались столкновения в Донбассе, многие сербы отправились туда добровольцами. С началом СВО эта тенденция только усилилась — значительное число сербских граждан заключило контракты с Министерством обороны Российской Федерации.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: nationaltoday.com