Неделю лежал под обломками, сам ампутировал ногу и увидел Бога: невероятная история бойца СВО
22:13, 17 окт 2024
В зоне специальной военной операции (СВО) порой происходят события, которые трудно объяснить логикой и законами природы. Одна из таких историй произошла с сербским добровольцем Дарио Ристичем, который буквально вернулся с того света, проявив невероятную силу духа и волю к жизни.
Все началось с того, что командир подразделения, в котором служил Ристич, доложил о его гибели после подрыва на мине. В условиях интенсивного артиллерийского огня противника сослуживцы не смогли эвакуировать тело, и Дарио был признан погибшим без возможности подтверждения.
Как выяснилось позже, взрыв лишь ненадолго лишил Ристича сознания. Придя в себя, боец обнаружил, что его нога серьезно повреждена осколками. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и сумел отползти в укрытие.
Именно там, по словам Дарио, произошло нечто необъяснимое.
Последующие семь дней стали настоящим испытанием для Ристича. Понимая опасность заражения, он принял тяжелейшее решение — самостоятельно ампутировать поврежденную ногу.
История Дарио Ристича — не единичный случай участия сербских добровольцев в конфликте на территории бывшего СССР. Еще в 2014 году, когда начались столкновения в Донбассе, многие сербы отправились туда добровольцами. С началом СВО эта тенденция только усилилась — значительное число сербских граждан заключило контракты с Министерством обороны Российской Федерации.
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