Названы настоящие причины резкого подорожания сливочного масла

09:09, 18 окт 2024

По данным экспертов рынка, с начала года розничные цены на сливочное масло в России подскочили на 20,4%, достигнув в среднем 1040,7 рублей за килограмм. Особенно заметным стал рост в августе и сентябре, когда цены увеличились почти на 8%. Тенденция к удорожанию продолжилась и в октябре, показав дальнейший рост на 1,6% всего за первую неделю месяца.

По словам заместителя председателя ассоциации «Руспродсоюз», причины кроются в целом комплексе факторов, влияющих на себестоимость продукции. Ключевую роль играет подорожание сырья — закупочные цены на сырое молоко и молочные жиры выросли на 10-20% с начала года. Кроме того, производители столкнулись с ростом затрат на логистику (30-35%) и упаковку (10-15%).

Однако не только производственные расходы влияют на конечную стоимость масла. Значительную роль в формировании розничной цены играют наценки торговых сетей, которые в среднем превышают 70%. Это означает, что потребители платят почти вдвое больше, чем стоит продукт на этапе производства.

Ситуация на рынке сливочного масла наглядно демонстрирует разницу между оптовыми и розничными ценами. Если в оптовом сегменте килограмм масла стоит около 606,4 рублей, то в розничных магазинах цена может достигать более 1000 рублей за тот же объем.

Для потребителей эта ситуация означает необходимость более внимательного подхода к выбору продукта. Например, в Уфе разброс цен на сливочное масло весьма существенен. В сети «Ашан» можно найти упаковку весом 100 граммов за 85 рублей, а в «Окей» минимальная цена составляет 173 рубля за 180 граммов. При этом некоторые торговые сети предлагают продукцию под собственными торговыми марками по более низким ценам.

Автор: Алия Карачурина