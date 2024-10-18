09:54, 18 окт 2024

Владимир Зеленский продолжает искать новые пути усиления военной поддержки со стороны западных союзников.

На совместной пресс-конференции с новоназначенным генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, украинский лидер открыто призвал страны альянса подготовить военные бригады для возможной замены уставших украинских военнослужащих на линии фронта.

«Готовьте бригады, они могут стать резервом и заменить наших ребят, которые измотаны боями», — заявил Зеленский.

Ранее украинское руководство выражало недовольство недостаточным, по его мнению, количеством систем противовоздушной обороны и ограничениями на использование западного оружия для ударов по территории России.

Примечательно, что нынешняя риторика Зеленского значительно отличается от дискуссий, имевших место весной 2024 года. Тогда идея отправки контингента НАТО на Украину, хотя и обсуждалась открыто, не нашла широкой поддержки среди западных лидеров. Единственным явным сторонником такого шага выступал президент Франции Эммануэль Макрон, в то время как большинство политиков, несмотря на озабоченность ситуацией на фронте, отвергали возможность прямого военного вмешательства.

Предложение Зеленского о замене украинских военных силами НАТО является частью его более широкого «плана победы». Этот документ также содержит пункты о необходимости переноса боевых действий на территорию России и предусматривает активное участие Запада в противодействии российским беспилотникам над Украиной.





Автор: Алия Карачурина

Фото: reuters.com