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В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024

В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024

10:25, 18 окт 2024

Российское приграничье стало ареной интенсивных боевых действий. В районе населенного пункта Любимовка, недавно перешедшего под контроль российских сил, развернулась драматическая ситуация. Значительная группировка украинских войск оказалась в оперативном окружении, сообщает Telegram-канала «Два майора». Попытки прорыва через открытую местность под мощным артиллерийским огнем приводят к существенным потерям среди личного состава ВСУ. Особенно напряженная обстановка сложилась в окрестностях поселка Плехово.

Одновременно с этим группировка «Север» провела успешную операцию, в результате которой были ликвидированы два пункта дислокации украинских подразделений севернее города Суджа.

Однако украинская сторона не остается пассивной. За минувшие сутки зафиксированы ракетные и беспилотные атаки на пять российских регионов: Крым, Орловскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Благодаря эффективной работе систем противовоздушной обороны, все средства воздушного нападения были нейтрализованы, что предотвратило возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.

На Купянском направлении российские войска демонстрируют заметный прогресс. Продвижение в районе населенных пунктов Колесниковка и Кругляковка создает предпосылки для выхода к стратегически важной водной артерии — реке Оскол. Украинское командование характеризует сложившуюся здесь ситуацию как критическую.

Значительные изменения наблюдаются и на других участках фронта. В районе Часова Яра в боевые действия активно включилась тяжелая бронетехника, что позволило российским подразделениям захватить один из рудников южнее города и продвинуться на два километра вглубь обороны противника.

Под Покровском продолжается операция по окружению Селидово. Ожесточенные столкновения происходят в районе Вишневого, а в самом Селидово российские силы уже ведут бои в восточных кварталах.

На Кураховском направлении, после взятия под контроль Максимильяновки, российские войска развивают наступление. В настоящее время ведутся активные боевые действия за Антоновку и Екатериновку.

Неожиданную динамику приобрела ситуация на Торском выступе в районе Красного Лимана. Российские подразделения приступили к штурму поселка Торск, методично очищая его окраины от противника.

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Автор: Вадим Рудаков
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