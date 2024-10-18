В России анонсировали «показательный момент» в Курской области — военный эксперт заявил о существенном изменении ситуации в русском приграничье
11:47, 18 окт 2024
В последние дни военная обстановка в Курской области претерпевает кардинальные изменения. Российские вооруженные силы, неожиданно для противника начав масштабное контрнаступление чуть более недели назад, продолжают стремительно наращивать темп операции. Украинское командование, застигнутое врасплох, вынуждено спешно отводить свои подразделения.
Василий Дандыкин, военный аналитик и капитан первого ранга в отставке, в интервью Ленте.ру поделился своим видением ситуации. По его оценке, критический момент в развитии событий может наступить в самое ближайшее время, возможно, уже на текущей неделе.
Он подчеркивает, что оставшимся подразделениям ВСУ необходимо срочно принимать решение об отходе на территорию Украины, пока такая возможность еще существует.
Дандыкин предупреждает:
Эксперт прогнозирует, что в худшем для украинской стороны случае речь может идти уже не о вытеснении, а о тотальной ликвидации группировки.
По мнению аналитика, наиболее благоприятным для ВСУ вариантом развития событий было бы немедленное отступление в Сумскую область.
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