В России рассказали о больших проблемах обещанных Киеву истребителей Mirage: тыловиков ждет сущий ад

11:50, 18 окт 2024

Франция, демонстрируя свою поддержку Украине, объявила о намерении поставить до 20 истребителей Mirage 2000 в 2025 году. Однако, эксперты предупреждают: этот жест солидарности может обернуться серьезным испытанием для украинских военных.

Андрей Коц, известный военный аналитик, в своем недавнем комментарии для РИА Новости высказал мнение, что интеграция французских истребителей может стать настоящим вызовом для тыловых служб украинской армии. По его словам, Mirage 2000 кардинально отличаются от американских F-16, к которым уже привыкли украинские военные.

«Эти машины можно назвать летающей головной болью», — отмечает Коц, подчеркивая сложность технического обслуживания и эксплуатации Mirage 2000 в боевых условиях.

Эксперт указывает на ограниченные возможности применения этих истребителей из-за их специфических характеристик.

Особую тревогу вызывает статистика аварийности Mirage 2000. По данным Коца, за последние годы французские ВВС потеряли около 10% от общего числа выпущенных самолетов этого типа, причем в мирное время.

«Представьте, что может произойти в зоне активных боевых действий», — предупреждает аналитик.

В настоящее время обещанные Украине истребители проходят модернизацию. Однако вопрос об их эффективном использовании в условиях текущего конфликта остается открытым. Эксперты сходятся во мнении, что интеграция новой техники потребует значительных усилий и ресурсов со стороны украинских военных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: twz.com