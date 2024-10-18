Экс-главком ВСУ Валерий Залужный открыто озвучил виновных в провале контрнаступления ВСУ и признал, что «хорошего выхода для Украины больше нет»
14:07, 18 окт 2024
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал скрывать разочарования результатами контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его мнению, ключевым фактором, повлиявшим на исход операции, стала недостаточная поддержка со стороны западных партнеров. Дипломат убежден: своевременное предоставление необходимого объема вооружений и техники могло кардинально изменить ход событий.
Однако сейчас, по оценке Залужного, ситуация значительно усложнилась. Украина оказалась в ловушке затяжного конфликта, выход из которого становится все менее очевидным. Особую тревогу у экс-главкома вызывает тенденция к переходу противостояния в позиционную фазу. Такой сценарий, характеризующийся статичностью фронта и отсутствием значительных территориальных изменений, может сыграть на руку противнику.
Залужный подчеркивает, что длительное позиционное противостояние чревато истощением ресурсов Украины. В то же время, по его мнению, такая ситуация может предоставить России дополнительное время для наращивания военного потенциала. Это создает риск дальнейшего усиления дисбаланса сил, что может иметь далеко идущие последствия для региональной стабильности.
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