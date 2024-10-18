14:52, 18 окт 2024

Сильные дожди временно приостановили активные боевые действия в Курской области. Однако эксперты прогнозируют, что это лишь краткосрочная передышка. С улучшением погодных условий ожидается попытка украинских подразделений организовать отступление в районе Любимовки. Российские войска, в свою очередь, наращивают давление на оборону противника севернее Суджи, стремясь взять под контроль ключевые логистические маршруты.

Наиболее интенсивные столкновения сейчас происходят в районе Максимильяновки. Российские силы развивают наступление, готовясь к штурму Курахово с южного направления. Успех этой операции может привести к окружению украинского гарнизона. Параллельно идут бои за Екатериновку, южная часть которой уже перешла под контроль российских войск.

Линия Новоселидово-Измайловка стала ареной возобновившихся боевых действий. Российские подразделения продвигаются широким фронтом к Вишневому и Новодмитровке, стремясь завершить окружение Селидово. Взятие под контроль Вишневого может серьезно осложнить логистику украинских сил в этом районе. Одновременно с этим идет борьба за контроль над дорогой Селидово-Покровск — последней крупной артерией снабжения городского гарнизона.

В Часовом Яре российские штурмовые группы добились значительных успехов, глубоко вклинившись в оборонительные порядки противника в южной части города. Символическим подтверждением этого стало водружение российского флага на одной из ключевых высот. Аналитики отмечают, что занятие микрорайонов Южный, Землянка и Цех № 2 может создать предпосылки для прорыва обороны под Константиновкой.

Наступление российских сил в Торском застало украинское командование врасплох. Большая часть поселка уже перешла под контроль наступающих, которые методично вытесняют украинские подразделения с левого берега реки Журавка.

Автор: Семен Подгорный