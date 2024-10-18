Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Суджа превращается в ловушку, Селидово в плотном кольце, в Часов Яре штурмовики творят чудеса — последние новости с фронта от военблогера Юрия Подоляки

Суджа превращается в ловушку, Селидово в плотном кольце, в Часов Яре штурмовики творят чудеса — последние новости с фронта от военблогера Юрия Подоляки

14:52, 18 окт 2024

Сильные дожди временно приостановили активные боевые действия в Курской области. Однако эксперты прогнозируют, что это лишь краткосрочная передышка. С улучшением погодных условий ожидается попытка украинских подразделений организовать отступление в районе Любимовки. Российские войска, в свою очередь, наращивают давление на оборону противника севернее Суджи, стремясь взять под контроль ключевые логистические маршруты.

Наиболее интенсивные столкновения сейчас происходят в районе Максимильяновки. Российские силы развивают наступление, готовясь к штурму Курахово с южного направления. Успех этой операции может привести к окружению украинского гарнизона. Параллельно идут бои за Екатериновку, южная часть которой уже перешла под контроль российских войск.

Линия Новоселидово-Измайловка стала ареной возобновившихся боевых действий. Российские подразделения продвигаются широким фронтом к Вишневому и Новодмитровке, стремясь завершить окружение Селидово. Взятие под контроль Вишневого может серьезно осложнить логистику украинских сил в этом районе. Одновременно с этим идет борьба за контроль над дорогой Селидово-Покровск — последней крупной артерией снабжения городского гарнизона.

В Часовом Яре российские штурмовые группы добились значительных успехов, глубоко вклинившись в оборонительные порядки противника в южной части города. Символическим подтверждением этого стало водружение российского флага на одной из ключевых высот. Аналитики отмечают, что занятие микрорайонов Южный, Землянка и Цех № 2 может создать предпосылки для прорыва обороны под Константиновкой.

Наступление российских сил в Торском застало украинское командование врасплох. Большая часть поселка уже перешла под контроль наступающих, которые методично вытесняют украинские подразделения с левого берега реки Журавка.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный открыто озвучил виновных в провале контрнаступления ВСУ и признал, что «хорошего выхода для Украины больше нет»

Читайте также:

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный открыто озвучил виновных в провале контрнаступления ВСУ и признал, что «хорошего выхода для Украины больше нет»
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Россия/мир
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области
Россия/мир
Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области
Военкор Коц рассказал о взятии Максимильяновки на Покровском направлении: «Село пало, лишь когда ВС РФ обошли его с севера»
Россия/мир
Военкор Коц рассказал о взятии Максимильяновки на Покровском направлении: «Село пало, лишь когда ВС РФ обошли его с севера»
Подкрепления под Коренево, побег в Вишневку, кровь под Курском: военкоры честно рассказали об обстановке в приграничье 8 сентября 2024
Россия/мир
Подкрепления под Коренево, побег в Вишневку, кровь под Курском: военкоры честно рассказали об обстановке в приграничье 8 сентября 2024


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok