15:31, 18 окт 2024

Британский военнослужащий Марк Чапман, недавно вернувшийся в Великобританию из зоны боевых действий на Украине, не стал скрывать своего облегчения по поводу возвращения домой. В своих комментариях он описывает ситуацию в украинской армии как «настоящий бардак».

По словам Чапмана, существует явное разделение в обращении с местными украинскими солдатами и иностранными добровольцами.

«Украинцы всеми правдами и неправдами стараются избежать прямых столкновений с российскими силами», — утверждает он. «Вместо этого они при первой же возможности отправляют в бой иностранных бойцов».

Эта тактика, по-видимому, основана на предположении, что иностранные добровольцы, многие из которых имеют профессиональную военную подготовку, с меньшей вероятностью сдадутся в плен или уклонятся от выполнения боевых задач по сравнению с недавно мобилизованными украинскими солдатами.

«От нас хотят только одного — активного участия в боевых действиях», — поясняет Чапман. «При этом своих солдат командование старается поберечь».

Наемник также описал подготовку и отношение к иностранным добровольцам.

«Это неблагодарное дело, они нас не ценят», — говорит он. «Подготовка ограничена, а нас стремятся как можно быстрее отправить на фронт». Эти слова служат предостережением для других британцев, рассматривающих возможность участия в конфликте.

Ранее на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский призвал европейские страны готовиться к отправке своих армейских подразделений в зону конфликта для смены уставших украинских войск.

Однако еще весной 2024 года они однозначно отвергли идею прямого военного вмешательства, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Единственным исключением тогда был президент Франции Эммануэль Макрон, проявивший интерес к этой идее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: reuters.com