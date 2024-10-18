«От нас хотят только одного»: воевавший за Украину британец рассказал, что происходит с наемниками в зоне СВО
15:31, 18 окт 2024
Британский военнослужащий Марк Чапман, недавно вернувшийся в Великобританию из зоны боевых действий на Украине, не стал скрывать своего облегчения по поводу возвращения домой. В своих комментариях он описывает ситуацию в украинской армии как «настоящий бардак».
По словам Чапмана, существует явное разделение в обращении с местными украинскими солдатами и иностранными добровольцами.
Эта тактика, по-видимому, основана на предположении, что иностранные добровольцы, многие из которых имеют профессиональную военную подготовку, с меньшей вероятностью сдадутся в плен или уклонятся от выполнения боевых задач по сравнению с недавно мобилизованными украинскими солдатами.
Наемник также описал подготовку и отношение к иностранным добровольцам.
Ранее на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский призвал европейские страны готовиться к отправке своих армейских подразделений в зону конфликта для смены уставших украинских войск.
Однако еще весной 2024 года они однозначно отвергли идею прямого военного вмешательства, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Единственным исключением тогда был президент Франции Эммануэль Макрон, проявивший интерес к этой идее.
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