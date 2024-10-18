15:35, 18 окт 2024

В последние месяцы Донецк, столица Донецкой Народной Республики, переживает неожиданные трансформации, которые вызывают тревогу у местных жителей и ветеранов. Город, долгие годы находившийся в эпицентре конфликта, сегодня сталкивается с новыми вызовами, напоминающими о непростых временах 1990-х годов.

Бойцы легендарного батальона «Восток», чьи свидетельства привлекли внимание издания «Царьград», рисуют противоречивую картину происходящего. По их словам, атмосфера в городе кардинально изменилась. Если раньше в Донецк приезжали люди, движимые искренним желанием помочь, то теперь город наводнили предприимчивые визитеры, преследующие совсем иные цели.

«В кафе и кабинетах снуют дельцы всех мастей, пытаясь провернуть различные схемы», — делятся наблюдениями ветераны «Востока».

Они отмечают, что многие приезжие, в том числе из Москвы и других регионов России, видят в сложившейся ситуации прежде всего возможность обогащения, зачастую игнорируя нужды коренных дончан.

Особую обеспокоенность вызывает поведение некоторых коммерсантов.

«Они появляются с видом хозяев, пытаясь с порога установить свои правила», — констатируют бойцы.

Такой подход не только вызывает раздражение у местных жителей, но и создает напряженность в обществе.

Ситуация усугубляется тем, что приезжие постепенно вытесняют коренное население из различных сфер деятельности. При этом они нередко пренебрегают местными законами и устоявшимися нормами.

Наблюдатели проводят параллели с началом 1990-х годов, отмечая, однако, что сегодняшняя ситуация развивается по более «цивилизованному» сценарию. Открытый бандитизм отсутствует, но социальные последствия происходящего вызывают серьезную озабоченность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: aspi.com