Доктор Мясников удалил свой Telegram-канал, обидевшись на россиян, за четыре дня доконавших эксперта: «Мне что, больше всех надо?»
22:46, 18 окт 2024
Всего четыре дня просуществовал новый Telegram-канал популярного российского телеведущего и врача Александра Мясникова «Спросите доктора», прежде чем его создатель принял решение о закрытии проекта. Причиной столь кардинального шага стала неожиданная реакция подписчиков, которая, по словам самого доктора, оказалась далекой от конструктивного диалога.
Он подчеркнул, что такой формат взаимодействия с аудиторией для него неприемлем.
Интересно отметить, что основной Telegram-канал Мясникова «Доктор Мясников» продолжает функционировать в обычном режиме.
Справка. Александр Мясников известен широкой публике как ведущий медицинской программы на телеканале «Россия 1», где он уже много лет обсуждает разнообразные темы здоровья с телезрителями. Его опыт врача общей практики и харизматичная манера подачи информации сделали его одним из самых узнаваемых медицинских экспертов страны.