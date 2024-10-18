Доктор Мясников удалил свой Telegram-канал, обидевшись на россиян, за четыре дня доконавших эксперта: «Мне что, больше всех надо?»

22:46, 18 окт 2024

Всего четыре дня просуществовал новый Telegram-канал популярного российского телеведущего и врача Александра Мясникова «Спросите доктора», прежде чем его создатель принял решение о закрытии проекта. Причиной столь кардинального шага стала неожиданная реакция подписчиков, которая, по словам самого доктора, оказалась далекой от конструктивного диалога.

«Большая часть комментариев была далека от цивилизованного, уважительного общения», — поделился своими наблюдениями Александр Мясников.

Он подчеркнул, что такой формат взаимодействия с аудиторией для него неприемлем.

«Мне что: больше всех надо?!» — эмоционально высказался врач, объясняя свое решение удалить канал.

Интересно отметить, что основной Telegram-канал Мясникова «Доктор Мясников» продолжает функционировать в обычном режиме.

Справка. Александр Мясников известен широкой публике как ведущий медицинской программы на телеканале «Россия 1», где он уже много лет обсуждает разнообразные темы здоровья с телезрителями. Его опыт врача общей практики и харизматичная манера подачи информации сделали его одним из самых узнаваемых медицинских экспертов страны.

Автор: Алия Карачурина