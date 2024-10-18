22:53, 18 окт 2024

Украина столкнулась с массированной атакой российских вооруженных сил, которую военно-гражданская администрация Киева охарактеризовала как самую масштабную за весь период конфликта.

По данным украинских военных, в ходе атаки было задействовано около 180 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». В ход также пошли ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты Х-35.

Источники сообщают о разрушении трех ключевых аэродромов в Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях. Эти объекты, по имеющейся информации, были подготовлены для приема и обслуживания истребителей F-16.

Портовая инфраструктура также подверглась атаке. Крупнейшие черноморские порты Украины оказались под ударом, что привело к срочной эвакуации судов, предположительно загруженных вооружением и боеприпасами для украинских вооруженных сил. Эти суда были вынуждены спешно покинуть украинские воды и укрыться в румынских портах на Дунае.

Особое внимание в ходе атаки было уделено системам противовоздушной обороны (ПВО) Киева, включая комплексы «Пэтриот». Также сообщается о ударах по позициям ПВО в Броварах.

Инцидент вызвал немедленную реакцию в соседних странах. В Румынии был зафиксирован случай нарушения воздушного пространства небольшим беспилотником, который углубился на 14 километров в уезд Констанца. Из-за этого в воздух поднялись румынских истребителя.





Автор: Алия Карачурина