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179 «Гераней», три стратегических аэродрома в труху, порты закрыты: в Киевской ВГА признали, по Украине нанесли рекордный удар

179 «Гераней», три стратегических аэродрома в труху, порты закрыты: в Киевской ВГА признали, по Украине нанесли рекордный удар

22:53, 18 окт 2024

Украина столкнулась с массированной атакой российских вооруженных сил, которую военно-гражданская администрация Киева охарактеризовала как самую масштабную за весь период конфликта.

По данным украинских военных, в ходе атаки было задействовано около 180 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». В ход также пошли ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты Х-35.

Источники сообщают о разрушении трех ключевых аэродромов в Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях. Эти объекты, по имеющейся информации, были подготовлены для приема и обслуживания истребителей F-16.

Портовая инфраструктура также подверглась атаке. Крупнейшие черноморские порты Украины оказались под ударом, что привело к срочной эвакуации судов, предположительно загруженных вооружением и боеприпасами для украинских вооруженных сил. Эти суда были вынуждены спешно покинуть украинские воды и укрыться в румынских портах на Дунае.

Особое внимание в ходе атаки было уделено системам противовоздушной обороны (ПВО) Киева, включая комплексы «Пэтриот». Также сообщается о ударах по позициям ПВО в Броварах.

Инцидент вызвал немедленную реакцию в соседних странах. В Румынии был зафиксирован случай нарушения воздушного пространства небольшим беспилотником, который углубился на 14 километров в уезд Констанца. Из-за этого в воздух поднялись румынских истребителя.

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Автор: Алия Карачурина
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