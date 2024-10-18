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Отправленным на СВО бойцам компенсируют недополученную пенсию за выслугу лет — правила назначения выплат утвердил кабмин

Отправленным на СВО бойцам компенсируют недополученную пенсию за выслугу лет — правила назначения выплат утвердил кабмин

22:56, 18 окт 2024

Согласно опубликованным на официальном портале нормативно-правовых актов документам, участники СВО, имеющие право на пенсию за выслугу лет, теперь будут получать ежемесячные компенсации. Эта мера распространяется как на мобилизованных военнослужащих, так и на добровольцев, заключивших контракт.

Размер компенсации составит 100% от пенсии за выслугу лет, которая была назначена на момент приостановки выплат. Важно отметить, что сумма будет рассчитываться пропорционально времени участия гражданина в СВО.

Особого внимания заслуживает положение, гарантирующее сохранение выплат даже в чрезвычайных ситуациях. Если военнослужащий окажется в плену или будет признан пропавшим без вести, его право на компенсацию останется в силе.

Для получения компенсации военнослужащим необходимо подать рапорт на имя своего командира или начальника.

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Автор: Вадим Рудаков
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