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Путин заявил, что Россия готова противостоять НАТО: «Победа будет за нами»

Путин заявил, что Россия готова противостоять НАТО: «Победа будет за нами»

11:57, 19 окт 2024

В преддверии саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин сделал ряд громких заявлений. Выступая перед руководителями ведущих СМИ стран БРИКС, российский лидер продемонстрировал решительный настрой и уверенность в победе своей страны.

Ключевым моментом выступления стало обращение Путина к представителям НАТО.

«Когда им надоест противостояние с нами, это вопрос к ним», — заявил президент.

Путин выразил твердую уверенность в конечном успехе, заявив: «Победа будет за нами!»

Особое внимание Путин уделил изменению риторики западных стран. По его словам, они пришли к осознанию невозможности одержать верх над Россией на поле боя.

«Что ж, и правильно сделали, за это похвалю», — отметил российский лидер.

Эксперты отмечают, что на фоне растущих трудностей украинской армии все чаще звучат предложения о «заморозке» конфликта. Однако пока эти дискуссии не оказывают существенного влияния на ход военной операции.

Заявления Путина прозвучали в контексте подготовки к саммиту БРИКС, который должен стать площадкой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления сотрудничества между странами-участницами.


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Автор: Вадим Рудаков
Фото: kremlin.ru
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