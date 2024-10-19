Путин заявил, что Россия готова противостоять НАТО: «Победа будет за нами»
11:57, 19 окт 2024
В преддверии саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин сделал ряд громких заявлений. Выступая перед руководителями ведущих СМИ стран БРИКС, российский лидер продемонстрировал решительный настрой и уверенность в победе своей страны.
Ключевым моментом выступления стало обращение Путина к представителям НАТО.
Путин выразил твердую уверенность в конечном успехе, заявив: «Победа будет за нами!»
Особое внимание Путин уделил изменению риторики западных стран. По его словам, они пришли к осознанию невозможности одержать верх над Россией на поле боя.
Эксперты отмечают, что на фоне растущих трудностей украинской армии все чаще звучат предложения о «заморозке» конфликта. Однако пока эти дискуссии не оказывают существенного влияния на ход военной операции.
Заявления Путина прозвучали в контексте подготовки к саммиту БРИКС, который должен стать площадкой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления сотрудничества между странами-участницами.
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