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«Неудачно сходил в магазин и оказался в Чернобыле»: пленный украинский новобранец рассказал, что ВСУ роют окопы у ЧАЭС, где радиация превышает норму в 12 раз

«Неудачно сходил в магазин и оказался в Чернобыле»: пленный украинский новобранец рассказал, что ВСУ роют окопы у ЧАЭС, где радиация превышает норму в 12 раз

12:02, 19 окт 2024

Виталий Озимов, бывший рядовой 49-й бригады ВСУ, оказавшийся в плену в Курской области, поделился тревожной информацией. По его словам, после внезапной мобилизации прямо из супермаркета, он был направлен в инженерные войска. Спустя всего сутки после призыва Озимов уже оказался на полигоне, а затем был переброшен в Киевскую область для возведения бетонных укреплений.

«В Чернобыле мы вели крупное строительство. На одной из позиций уровень радиации превышал норму в 12 раз. Несмотря на наши протесты, командование игнорировало опасность. Нам приходилось работать по полтора часа в день на протяжении трех месяцев», — рассказал Озимов.

Ситуация становится еще более напряженной на фоне недавнего заявления Алексея Лихачёва, генерального директора «Росатома». Он предостерег, что потенциальная атака на Курскую АЭС может привести к последствиям, по сравнению с которыми чернобыльская катастрофа 1986 года покажется незначительной.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Ее последствия затронули жизни миллионов людей: более 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России подверглись радиоактивному облучению, а около 404 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: steamcommunity.com
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