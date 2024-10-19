12:02, 19 окт 2024

Виталий Озимов, бывший рядовой 49-й бригады ВСУ, оказавшийся в плену в Курской области, поделился тревожной информацией. По его словам, после внезапной мобилизации прямо из супермаркета, он был направлен в инженерные войска. Спустя всего сутки после призыва Озимов уже оказался на полигоне, а затем был переброшен в Киевскую область для возведения бетонных укреплений.

«В Чернобыле мы вели крупное строительство. На одной из позиций уровень радиации превышал норму в 12 раз. Несмотря на наши протесты, командование игнорировало опасность. Нам приходилось работать по полтора часа в день на протяжении трех месяцев», — рассказал Озимов.

Ситуация становится еще более напряженной на фоне недавнего заявления Алексея Лихачёва, генерального директора «Росатома». Он предостерег, что потенциальная атака на Курскую АЭС может привести к последствиям, по сравнению с которыми чернобыльская катастрофа 1986 года покажется незначительной.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Ее последствия затронули жизни миллионов людей: более 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России подверглись радиоактивному облучению, а около 404 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: steamcommunity.com