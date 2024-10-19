«Ни при каких обстоятельствах»: Путин пообещал, что ядерного оружия у Украины не будет

13:17, 19 окт 2024

В преддверии саммита БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани, президент России Владимир Путин провел обширную встречу с представителями ведущих СМИ стран-партнеров организации. Двухчасовая беседа охватила широкий спектр тем, от роли БРИКС на международной арене до ситуации на Украине.

Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение потенциальных ядерных амбиций Украины. Отвечая на вопрос журналистов о возможности создания Киевом ядерного оружия, направленного против России, Путин занял жесткую позицию.

«Россия никогда не позволит Украине обзавестись ядерным арсеналом», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что хотя современные технологии теоретически позволяют создать такое оружие, любые шаги в этом направлении будут расцениваться как провокация и встретят решительный отпор.

«Любая попытка Киева продвинуться в разработке ядерного оружия будет немедленно обнаружена и пресечена», — добавил президент.

Говоря о текущем конфликте, Путин выразил заинтересованность в его скорейшем завершении. В качестве основы для переговоров он предложил вернуться к соглашению, предварительно согласованному весной 2022 года в Турции.

Справка. Встреча с журналистами БРИКС стала частью подготовки к предстоящему саммиту организации. За два часа президент ответил на множество вопросов, касающихся не только ситуации на Украине, но и влияния БРИКС на мировую экономику и международные отношения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: kremlin.ru