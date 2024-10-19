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Самый сильный человек России удивил поклонников зажигательным танцем

Самый сильный человек России удивил поклонников зажигательным танцем

16:11, 19 окт 2024

Известный российский спортсмен и актёр Эльбрус Нигматуллин, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», продемонстрировал своим подписчикам в социальных сетях неожиданный талант. В опубликованном видео силач исполняет энергичный танец в паре с женщиной.

Необычные движения атлета вызвали бурную реакцию поклонников. Многие сравнили танец Нигматуллина с «брачным танцем» и нашли сходство с запоминающимся эпизодом из популярного сериала «Реальные пацаны», где персонаж Колян исполняет схожий танец. Сам Эльбрус с юмором отреагировал на комментарии.

Помимо танцевальных па, внимание пользователей привлекла и локация, где было снято видео — ресторан с необычным названием «Старый соболь». Нигматуллин и эту деталь не оставил без внимания, шутливо заметив, что «старый соболь танцу не помеха». Спортсмен также добавил, что предпочитает вечеринки с такой же живой атмосферой.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Видео: соцсети
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