Надбавка по уходу: новые правила начисления с 2025 года

11:13, 20 окт 2024

С начала 2025 года процедура начисления надбавки по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы станет проще. Социальный фонд России автоматически включит сумму в 1200 рублей в состав пенсии, без необходимости подачи заявления и предоставления информации об ухаживающем лице.

Надбавка будет добавлена к страховой или социальной пенсии, а при наличии обеих — к одной из них. Граждане, уже получающие выплаты по уходу за пожилыми людьми, продолжат получать их до конца назначенного срока.

Индексация надбавки в размере 1200 рублей будет проводиться для инвалидов с детства первой группы, а выплаты родителям и опекунам таких инвалидов в размере десяти тысяч рублей останутся без изменений.

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Автор: Алия Карачурина