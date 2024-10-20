Надбавка по уходу: новые правила начисления с 2025 года
11:13, 20 окт 2024
С начала 2025 года процедура начисления надбавки по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы станет проще. Социальный фонд России автоматически включит сумму в 1200 рублей в состав пенсии, без необходимости подачи заявления и предоставления информации об ухаживающем лице.
Надбавка будет добавлена к страховой или социальной пенсии, а при наличии обеих — к одной из них. Граждане, уже получающие выплаты по уходу за пожилыми людьми, продолжат получать их до конца назначенного срока.
Индексация надбавки в размере 1200 рублей будет проводиться для инвалидов с детства первой группы, а выплаты родителям и опекунам таких инвалидов в размере десяти тысяч рублей останутся без изменений.
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Автор: Алия Карачурина
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