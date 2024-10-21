Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

До Суджи осталось 7 км, Селидово берут в клещи, идут бои у трасс, десантники в штурме: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 21 октября 2024 года

До Суджи осталось 7 км, Селидово берут в клещи, идут бои у трасс, десантники в штурме: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 21 октября 2024 года

09:43, 21 окт 2024

На курском направлении российские войска добились заметного прогресса в районе населенного пункта Ольговка, сообщает Telegram-канал «Два майора». Военнослужащие проводят операции по зачистке лесных массивов от разрозненных групп украинских военных, что говорит о стремлении закрепить достигнутые позиции и обезопасить тылы.

Однако противник не намерен сдавать позиции без боя. Со стороны населенных пунктов Кругленькое и Никольское зафиксировано введение в бой резервных подразделений ВСУ. Российские морские пехотинцы приняли на себя основной удар, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки и стойкость в обороне.

В районе Плехово российским силам удалось взять в плен нескольких военнослужащих ВСУ, что может предоставить ценные разведданные. Отмечен также успех в пресечении попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы противника численностью до 8 человек в Глушковском районе вблизи населенного пункта Волфино.

Стоит отметить, что расстояние до стратегически важного города Суджа сократилось примерно до 7 километров, что может свидетельствовать о планах российского командования по дальнейшему продвижению в этом направлении. Наблюдается также заметная активизация российской авиации, что говорит о комплексном подходе к ведению боевых действий.

В районе Купянска российские вооруженные силы продолжают наступательные действия. Особенно напряженные бои разворачиваются в районе населенного пункта Кругляковка, где российским подразделениям удается постепенно расширять зону своего контроля.

Под Часовым Яром российские войска ведут активные боевые действия вдоль автодороги Т-0504 в направлении населенного пункта Ступочки. Параллельно с этим продолжается штурм самого города силами десантных подразделений.

В Торецке ситуация остается крайне напряженной. Бои идут буквально за каждый дом, что свидетельствует о решимости обеих сторон удержать или захватить этот стратегически важный населенный пункт.

На покровском направлении российские военные реализуют тактику окружения. Их целью является взятие в клещи города Селидово. На данный момент для снабжения украинских сил осталась только одна дорога, однако и она находится под плотным огневым контролем российских войск.

Ночью системы противовоздушной обороны России успешно перехватили беспилотные летательные аппараты противника в Брянской области.

Продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов. В Белгородской области в результате ударов ВСУ по населенному пункту Грузское Борисовского района получили ранения двое мирных жителей. Под огнем также оказались Новая Таволжанка, Шебекино и Тишанка Волоконовского района.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

Артиллерия и авиация сотрясают Курскую область: российские войска ударили во фланг ВСУ в районе села Борки — что происходит в Суджанском районе 26 августа 2024 года
Россия/мир
Артиллерия и авиация сотрясают Курскую область: российские войска ударили во фланг ВСУ в районе села Борки — что происходит в Суджанском районе 26 августа 2024 года
На Авдеевском направлении жарко, техника взлетает в воздух: Под контроль ВС РФ перешли 3 населенных пункта — военкоры рассказали о ситуации в СВО
Россия/мир
На Авдеевском направлении жарко, техника взлетает в воздух: Под контроль ВС РФ перешли 3 населенных пункта — военкоры рассказали о ситуации в СВО
Маховик мясорубки начал вращаться быстрее: внезапный прорыв под Курском, элита — под Покровском, военкоры раскрыли ситуацию на СВО 11 сентября 2024 — об этом не говорят сводки
Россия/мир
Маховик мясорубки начал вращаться быстрее: внезапный прорыв под Курском, элита — под Покровском, военкоры раскрыли ситуацию на СВО 11 сентября 2024 — об этом не говорят сводки
Написали русским в соцсетях: под Курском десятки украинских бойцов попросились в плен — идут нестройными рядами, зато живые
Россия/мир
Написали русским в соцсетях: под Курском десятки украинских бойцов попросились в плен — идут нестройными рядами, зато живые


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok