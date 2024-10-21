09:43, 21 окт 2024

На курском направлении российские войска добились заметного прогресса в районе населенного пункта Ольговка, сообщает Telegram-канал «Два майора». Военнослужащие проводят операции по зачистке лесных массивов от разрозненных групп украинских военных, что говорит о стремлении закрепить достигнутые позиции и обезопасить тылы.

Однако противник не намерен сдавать позиции без боя. Со стороны населенных пунктов Кругленькое и Никольское зафиксировано введение в бой резервных подразделений ВСУ. Российские морские пехотинцы приняли на себя основной удар, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки и стойкость в обороне.

В районе Плехово российским силам удалось взять в плен нескольких военнослужащих ВСУ, что может предоставить ценные разведданные. Отмечен также успех в пресечении попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы противника численностью до 8 человек в Глушковском районе вблизи населенного пункта Волфино.

Стоит отметить, что расстояние до стратегически важного города Суджа сократилось примерно до 7 километров, что может свидетельствовать о планах российского командования по дальнейшему продвижению в этом направлении. Наблюдается также заметная активизация российской авиации, что говорит о комплексном подходе к ведению боевых действий.

В районе Купянска российские вооруженные силы продолжают наступательные действия. Особенно напряженные бои разворачиваются в районе населенного пункта Кругляковка, где российским подразделениям удается постепенно расширять зону своего контроля.

Под Часовым Яром российские войска ведут активные боевые действия вдоль автодороги Т-0504 в направлении населенного пункта Ступочки. Параллельно с этим продолжается штурм самого города силами десантных подразделений.

В Торецке ситуация остается крайне напряженной. Бои идут буквально за каждый дом, что свидетельствует о решимости обеих сторон удержать или захватить этот стратегически важный населенный пункт.

На покровском направлении российские военные реализуют тактику окружения. Их целью является взятие в клещи города Селидово. На данный момент для снабжения украинских сил осталась только одна дорога, однако и она находится под плотным огневым контролем российских войск.

Ночью системы противовоздушной обороны России успешно перехватили беспилотные летательные аппараты противника в Брянской области.

Продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов. В Белгородской области в результате ударов ВСУ по населенному пункту Грузское Борисовского района получили ранения двое мирных жителей. Под огнем также оказались Новая Таволжанка, Шебекино и Тишанка Волоконовского района.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ