10:37, 21 окт 2024

Командир элитного подразделения специального назначения «Ахмат», известный под позывным Аид, в эксклюзивном интервью ТАСС поделился об обстановке в Курской области.

«Курская область побила все рекорды по сложности. Особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и еду», рассказывает Аид.

Опытный боец, прошедший горнило сражений в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве, отмечает, что даже эти известные своей ожесточенностью локации меркнут по сравнению с тем, что происходит сейчас на курском направлении. По его словам, украинское командование сконцентрировало в регионе все свои боеспособные подразделения.

Несмотря на сложную обстановку, российские военные демонстрируют высокий уровень профессионализма и самоотверженности. Группа под командованием Аида сумела вывести из окружения более сотни военнослужащих из других подразделений, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий.

Ситуация в Курской области начала обостряться 6 августа, когда подразделения ВСУ пересекли государственную границу. Масштаб угрозы был настолько серьезен, что уже через три дня в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня. Для стабилизации обстановки были введены дополнительные силы и средства, включая резервы Вооруженных Сил РФ, а также объявлен режим контртеррористической операции.

На момент публикации российские войска продолжают операцию по вытеснению противника с территории Курской области. Одновременно с этим отмечается активизация боевых действий и на других участках линии соприкосновения, где российские подразделения оказывают давление на позиции украинских войск.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Минобороны РФ