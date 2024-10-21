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МВФ пересмотрел собственные прогнозы по окончанию СВО и перенес сроки

МВФ пересмотрел собственные прогнозы по окончанию СВО и перенес сроки

10:45, 21 окт 2024

Международный валютный фонд (МВФ) недавно пересмотрел свои оценки относительно продолжительности конфликта на Украине.

Согласно обновленному базовому прогнозу МВФ, завершение военных действий на Украине теперь ожидается в последнем квартале 2025 года. Это существенное изменение по сравнению с предыдущими оценками организации, которые предполагали окончание конфликта к концу 2024 года.

Эксперты МВФ, известные своей тщательностью и консервативным подходом к прогнозированию, вынуждены были признать, что их предыдущие предположения оказались слишком оптимистичными.

Важно отметить, что даже самые авторитетные организации сталкиваются с трудностями при прогнозировании сроков завершения военных конфликтов. Множество переменных факторов, включая дипломатические усилия, экономические санкции, военные стратегии и внутриполитические процессы в вовлеченных странах, могут существенно повлиять на ход событий.

Аналитики МВФ опираются на текущее состояние дел и доступную информацию при составлении прогнозов. Однако, как показывает практика, ситуация может меняться быстро и непредсказуемо. Еще в июне этого года базовый сценарий фонда предполагал завершение конфликта к концу 2024 года, что теперь кажется маловероятным.

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Автор: Семен Подгорный
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