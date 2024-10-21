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Судьба Катериновки на волоске, на Курщине — перегруппировка: военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что сейчас происходит на СВО — 21 октября

Судьба Катериновки на волоске, на Курщине — перегруппировка: военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что сейчас происходит на СВО — 21 октября

14:59, 21 окт 2024

Российские вооруженные силы демонстрируют активность в районе Максимильяновки, развивая наступление в южном и юго-западном направлениях, сообщает военный блогер Юрий Подоляка. Ключевым моментом стало пересечение трассы Курахово-Донецк. Целью этих действий является создание плацдарма для потенциального окружения Курахово с юга, а также оказание поддержки подразделениям, ведущим бои в Катериновке и на подступах к Богоявленке.

Особое внимание привлекают боевые действия в районе Селидово и Горняка. Противоборствующая сторона предпринимает попытки выйти к трассе Покровск-Селидово, стремясь установить над ней более жесткий огневой контроль.

На курском участке фронта наблюдается перегруппировка российских сил. В настоящее время проводятся операции по зачистке в населенном пункте Толстый Луг, а также предпринимаются попытки закрепиться в Леонидово. Успех этих маневров может открыть путь к Викторовке и способствовать изоляции северной группировки противника.

Отмечаются попытки развития наступления в районах южнее и восточнее Суджи. Уже зафиксированы тактические достижения вблизи Плёхово и Черкасской Конопельки.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
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