Судьба Катериновки на волоске, на Курщине — перегруппировка: военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что сейчас происходит на СВО — 21 октября
14:59, 21 окт 2024
Российские вооруженные силы демонстрируют активность в районе Максимильяновки, развивая наступление в южном и юго-западном направлениях, сообщает военный блогер Юрий Подоляка. Ключевым моментом стало пересечение трассы Курахово-Донецк. Целью этих действий является создание плацдарма для потенциального окружения Курахово с юга, а также оказание поддержки подразделениям, ведущим бои в Катериновке и на подступах к Богоявленке.
Особое внимание привлекают боевые действия в районе Селидово и Горняка. Противоборствующая сторона предпринимает попытки выйти к трассе Покровск-Селидово, стремясь установить над ней более жесткий огневой контроль.
На курском участке фронта наблюдается перегруппировка российских сил. В настоящее время проводятся операции по зачистке в населенном пункте Толстый Луг, а также предпринимаются попытки закрепиться в Леонидово. Успех этих маневров может открыть путь к Викторовке и способствовать изоляции северной группировки противника.
Отмечаются попытки развития наступления в районах южнее и восточнее Суджи. Уже зафиксированы тактические достижения вблизи Плёхово и Черкасской Конопельки.