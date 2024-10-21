17:07, 21 окт 2024

Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) вывела основную часть своих сил из Курской области России всего через неделю после начала боевых действий. Эта информация была предоставлена командиром спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид, чье заявление было опубликовано информационным агентством ТАСС.

По словам Аида, решение FOG о выводе своих бойцов было принято из-за провала изначального плана молниеносной операции.

«FOG вообще сняла своих бойцов отсюда, потому что не получился план блицкриг», — отметил командир.

Аид также раскрыл некоторые детали о методах работы так называемых «солдат удачи». По его словам, наемники FOG избегают прямого участия в штурмовых операциях. Вместо этого они выполняют роль заградительных отрядов, действуют как диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и снайперы.

«Они специально гонят в атаку именно украинцев. А сами стоят вдалеке. Зачистки поселков, заградотряды, ДРГ, снайперы — это их тема», — пояснил офицер.

Справка. Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область началось 6 августа около 5:30 по московскому времени. К 14 августа численность украинских военных, задействованных в операции, превысила 11 тысяч человек. В ответ на эскалацию в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности гражданского населения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: commons.wikimedia.org