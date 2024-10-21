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Песков прокомментировал сообщения о прибытии в Россию военных из Северной Кореи для дальнейшего участия в СВО

Песков прокомментировал сообщения о прибытии в Россию военных из Северной Кореи для дальнейшего участия в СВО

17:57, 21 окт 2024

В последние дни информационное пространство взбудоражено слухами о возможном участии северокорейских военных в специальной военной операции России на территории Украины. Эта тема вызвала бурные обсуждения и спекуляции как в отечественных, так и в зарубежных СМИ. Однако официальная позиция Кремля призывает к взвешенному подходу при оценке подобной информации.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, выступил с комментарием по этому вопросу, подчеркнув необходимость критического анализа поступающих сведений.

«В информационном поле циркулирует множество противоречивых данных. Именно так к ним и следует относиться», — заявил Песков, призывая не делать поспешных выводов.

Представитель Кремля обратил внимание на частые заявления Сеула, достоверность которых нередко ставится под сомнение даже американской стороной.

Песков также отметил, что вопросы, касающиеся непосредственного хода специальной военной операции и состава участвующих в ней сил, находятся в компетенции Министерства обороны РФ.

Слухи о возможном привлечении северокорейских военных не ограничиваются предположениями об их участии в боевых действиях. Ранее западные и украинские источники выдвигали гипотезы о потенциальном использовании военнослужащих КНДР для охраны российских государственных границ. Однако эти предположения также не получили официального подтверждения.

Интересно отметить мнение военного корреспондента Александра Коца, который, комментируя эти слухи, назвал их «интригующими», но выразил скептицизм относительно их реализации на практике.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: nbcnews.com
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