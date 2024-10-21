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Американские танки Abrams заметили в Суджанском районе Курской области

Американские танки Abrams заметили в Суджанском районе Курской области

23:40, 21 окт 2024

Согласно информации, полученной от местных источников, в Суджанском районе Курской области были замечены американские танки M1A1 Abrams.

По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», бронетехника США была обнаружена вблизи населенного пункта Новоивановка. Эксперты предполагают, что появление танков Abrams может быть связано с попыткой украинской стороны сдержать наступление российских вооруженных сил в этом районе. Помимо танков, наблюдатели также отметили присутствие боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS-SA.

Ситуация на линии соприкосновения остается крайне напряженной. С 6 августа российские войска ведут активные боевые действия против украинских подразделений, атаковавших приграничные территории Курской области. По неподтвержденным данным, за время этой операции украинская сторона понесла значительные потери — более 25,4 тысяч человек. Несмотря на это, официальный Киев пока не отдал приказ об отступлении.

Автор: Алия Карачурина
Фото: militarywatchmagazine.com
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