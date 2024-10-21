На Украине заявили о частичном обрушении фронта ВСУ
23:52, 21 окт 2024
Олег Стариков, бывший высокопоставленный офицер Службы безопасности Украины, недавно поделился своим экспертным мнением о текущем положении дел на фронте. По его оценке, наблюдаются признаки, указывающие на возможность частичного обрушения линии обороны украинских вооруженных сил.
Эксперт подчеркнул, что на различных участках фронта уже наблюдаются симптомы так называемого тактического кризиса.
Одной из ключевых проблем, по мнению аналитика, является недостаточный уровень подготовки и мотивации новобранцев, прибывающих на передовую.
Для преодоления сложившейся ситуации, по мнению эксперта, украинским вооруженным силам необходимо срочное усиление. Стариков считает, что ключом к решению проблемы может стать поставка современных вооружений четвертого и пятого поколений, а также пополнение рядов армии высокомотивированными бойцами.
Ситуация осложняется и погодными условиями. Как отмечает военный корреспондент Юрий Котенок, с наступлением осени украинская армия столкнулась с дополнительными трудностями. Дождь, ветер и низкая облачность существенно ограничивают возможности разведки и наблюдения.
В то же время, по словам Котенка, российские силы продолжают продвигаться, несмотря на сложные погодные условия и осеннюю распутицу.