23:52, 21 окт 2024

Олег Стариков, бывший высокопоставленный офицер Службы безопасности Украины, недавно поделился своим экспертным мнением о текущем положении дел на фронте. По его оценке, наблюдаются признаки, указывающие на возможность частичного обрушения линии обороны украинских вооруженных сил.

«Мы стоим перед выбором: либо замораживание конфликта на существующих позициях, либо риск обвала фронта. Альтернативы этим вариантам я не вижу», — приводит слова Старикова ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что на различных участках фронта уже наблюдаются симптомы так называемого тактического кризиса.

Одной из ключевых проблем, по мнению аналитика, является недостаточный уровень подготовки и мотивации новобранцев, прибывающих на передовую.

«Командиры на местах сообщают, что многие из прибывающих солдат не обладают необходимым уровнем боевой готовности и способности выполнять поставленные задачи», — отметил он.

Для преодоления сложившейся ситуации, по мнению эксперта, украинским вооруженным силам необходимо срочное усиление. Стариков считает, что ключом к решению проблемы может стать поставка современных вооружений четвертого и пятого поколений, а также пополнение рядов армии высокомотивированными бойцами.

Ситуация осложняется и погодными условиями. Как отмечает военный корреспондент Юрий Котенок, с наступлением осени украинская армия столкнулась с дополнительными трудностями. Дождь, ветер и низкая облачность существенно ограничивают возможности разведки и наблюдения.

В то же время, по словам Котенка, российские силы продолжают продвигаться, несмотря на сложные погодные условия и осеннюю распутицу.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Zelenskiy / Official