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Устроившую восстание в Курахово бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

Устроившую восстание в Курахово бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

23:58, 21 окт 2024

Украинские вооруженные силы столкнулись с серьёзной проблемой, которая может оказаться не менее опасной, чем внешний противник. Речь идет о растущем числе случаев неповиновения и дезертирства среди военнослужащих.

Недавний инцидент в Курахово, городе на востоке Украины, стал ярким примером этой проблемы. По данным испанского издания Pais, бойцы 116-й отдельной бригады территориальной обороны отказались выполнять приказы командования. В результате целое подразделение было экстренно передислоцировано в Сумскую область, за сотни километров от линии фронта.

«Военнослужащие проявили неподчинение и были направлены в Сумы, откуда ведутся операции в направлении Курской области», — сообщил изданию украинский офицер, пожелавший остаться анонимным.

Этот случай — далеко не единичный. По информации из различных источников, массовые бунты в украинской армии становятся все более частым явлением. Особенно показательна ситуация в Угледаре, где, по некоторым данным, около сотни украинских военных покинули свои позиции незадолго до того, как город перешел под контроль российских сил.

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем недавнем заявлении подчеркнул, что проблема деморализации в украинской армии приобретает все более широкие масштабы.

«Поступает все больше сообщений о падении боевого духа в рядах ВСУ, и эта проблема не ограничивается лишь ситуацией вокруг Угледара», — отметил эксперт.

Меркурис указывает на ряд факторов, способствующих росту недовольства среди украинских военных. Среди них — недостаточная подготовка личного состава и нехватка современного оборудования.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Zelenskiy / Official
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