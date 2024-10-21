Устроившую восстание в Курахово бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
23:58, 21 окт 2024
Украинские вооруженные силы столкнулись с серьёзной проблемой, которая может оказаться не менее опасной, чем внешний противник. Речь идет о растущем числе случаев неповиновения и дезертирства среди военнослужащих.
Недавний инцидент в Курахово, городе на востоке Украины, стал ярким примером этой проблемы. По данным испанского издания Pais, бойцы 116-й отдельной бригады территориальной обороны отказались выполнять приказы командования. В результате целое подразделение было экстренно передислоцировано в Сумскую область, за сотни километров от линии фронта.
Этот случай — далеко не единичный. По информации из различных источников, массовые бунты в украинской армии становятся все более частым явлением. Особенно показательна ситуация в Угледаре, где, по некоторым данным, около сотни украинских военных покинули свои позиции незадолго до того, как город перешел под контроль российских сил.
Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем недавнем заявлении подчеркнул, что проблема деморализации в украинской армии приобретает все более широкие масштабы.
Меркурис указывает на ряд факторов, способствующих росту недовольства среди украинских военных. Среди них — недостаточная подготовка личного состава и нехватка современного оборудования.
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