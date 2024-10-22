00:04, 22 окт 2024

В ходе военной операции на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) российские вооруженные силы осуществили захват сложной системы подземных укреплений, которую местные источники окрестили «подземным городом».

Согласно информации, предоставленной военным Telegram-каналом «Узел связи», операция была проведена силами штурмовой группы, входящей в состав группировки «Восток». Бойцы продемонстрировали исключительное мастерство в проведении скрытных маневров, сумев приблизиться к укрепленному пункту без использования тяжелой техники, что позволило им сохранить эффект внезапности.

Захваченный объект представляет собой не просто отдельное укрепление, а целую сеть подземных туннелей и коммуникаций. Эксперты отмечают, что подобные фортификационные сооружения являются крайне сложными целями для атакующей стороны, так как их захват требует ведения ближнего боя в стесненных условиях, где преимущества в численности и огневой мощи часто нивелируются.

Особо подчеркивается, что подразделение, осуществившее захват, имеет богатый опыт в проведении подобных операций. По имеющимся данным, на счету этой группы уже несколько десятков успешно взятых укрепленных пунктов противника, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и боевого опыта российских военнослужащих.

Этот успех следует рассматривать в контексте более широких военных действий, происходящих в регионе. Так, буквально несколькими днями ранее, 21 октября, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о другой успешной операции, проведенной в Курской области. Там группа российских десантников сумела захватить опорный пункт украинских вооруженных сил, используя 30-миллиметровые автоматические пушки для подавления сопротивления противника.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Минобороны РФ