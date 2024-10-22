Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

На Украине сообщили о массовых мятежах в ВСУ

На Украине сообщили о массовых мятежах в ВСУ

00:11, 22 окт 2024

В то время как официальные источники рисуют картину единства и решимости в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на передовой разворачивается совсем иная ситуация. Согласно недавним сообщениям, армия сталкивается с серьезными проблемами, включая массовые бунты и отказы выполнять приказы командования.

Офицер ВСУ, представившийся как Александр, в интервью испанскому изданию El País раскрыл шокирующие подробности о внутренних проблемах армии. По его словам, в городе Курахово произошел масштабный мятеж, в ходе которого военнослужащие открыто отказались подчиняться командованию. Реакция руководства была быстрой, но неоднозначной: бунтовщиков перевели в Сумскую область.

В Угледаре утверждает Александр, около сотни украинских военных покинули свои позиции незадолго до того, как город перешел под российский контроль.

Британский военный эксперт Александр Меркурис подтверждает эти наблюдения, отмечая растущую волну деморализации в украинской армии. По его данным, солдаты жалуются на недостаточную подготовку и нехватку оборудования — факторы, критически важные для успешного ведения боевых действий. Особенно показательна ситуация вокруг Угледара, куда многие подразделения «просто отказались ехать».

Российская армия заняла «подземный город» ВСУ

Читайте также:

Российская армия заняла «подземный город» ВСУ
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

Устроившую восстание в Курахово бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
Россия/мир
Устроившую восстание в Курахово бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
Британский эксперт: Оборона ВСУ на Южном Донбассе близка к краху
Россия/мир
Британский эксперт: Оборона ВСУ на Южном Донбассе близка к краху
«Выдержит ли Курск?»: главком ВСУ Сырский приехал в Сумскую область, чтобы командовать наступлением — готовится нечто страшное
Россия/мир
«Выдержит ли Курск?»: главком ВСУ Сырский приехал в Сумскую область, чтобы командовать наступлением — готовится нечто страшное
«Все хуже и хуже»: Британский аналитик Меркурис предрек крах ВСУ под Покровском из-за отсутствия оперативной глубины
Россия/мир
«Все хуже и хуже»: Британский аналитик Меркурис предрек крах ВСУ под Покровском из-за отсутствия оперативной глубины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok