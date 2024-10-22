00:11, 22 окт 2024

В то время как официальные источники рисуют картину единства и решимости в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на передовой разворачивается совсем иная ситуация. Согласно недавним сообщениям, армия сталкивается с серьезными проблемами, включая массовые бунты и отказы выполнять приказы командования.

Офицер ВСУ, представившийся как Александр, в интервью испанскому изданию El País раскрыл шокирующие подробности о внутренних проблемах армии. По его словам, в городе Курахово произошел масштабный мятеж, в ходе которого военнослужащие открыто отказались подчиняться командованию. Реакция руководства была быстрой, но неоднозначной: бунтовщиков перевели в Сумскую область.

В Угледаре утверждает Александр, около сотни украинских военных покинули свои позиции незадолго до того, как город перешел под российский контроль.

Британский военный эксперт Александр Меркурис подтверждает эти наблюдения, отмечая растущую волну деморализации в украинской армии. По его данным, солдаты жалуются на недостаточную подготовку и нехватку оборудования — факторы, критически важные для успешного ведения боевых действий. Особенно показательна ситуация вокруг Угледара, куда многие подразделения «просто отказались ехать».

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ