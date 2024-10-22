КНДР опровергла слухи об отправке военных в Россию

09:12, 22 окт 2024

Постоянное представительство Северной Кореи при Организации Объединенных Наций выступило с официальным опровержением информации о возможной отправке своих военнослужащих в Российскую Федерацию.

Северокорейские дипломаты назвали циркулирующие слухи «стереотипными и безосновательными», подчеркнув, что не видят необходимости комментировать подобные заявления. По мнению представительства КНДР, распространение такой информации преследует цель дискредитировать Пхеньян и нанести ущерб двусторонним отношениям между суверенными государствами.

Напряженность в регионе возросла после того, как власти Южной Кореи заявили о предполагаемой переброске северокорейских военных в Россию. Президент Республики Корея Юн Сок Ель даже созвал экстренное совещание по вопросам безопасности 18 октября, где обсуждалось «перемещение северокорейских войск». Глава государства отметил, что Сеул отслеживает ситуацию с самого начала появления этих сообщений.

Российская сторона воздержалась от прямых комментариев по данному вопросу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил запросы в Министерство обороны, одновременно подчеркнув, что Северная Корея является близким соседом и партнером России, с которым развиваются отношения во всех сферах.

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Автор: Вадим Рудаков