09:27, 22 окт 2024

Российские вооруженные силы сохраняют стратегическое преимущество в Купянском направлении, эффективно препятствуя попыткам украинской стороны усилить свои позиции дополнительными резервами. Такую оценку ситуации представил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью информационному агентству ТАСС.

По данным администрации, российские военные демонстрируют высокую эффективность в нанесении точечных ударов по военным объектам и местам временной дислокации противника. Это позволяет успешно блокировать любые попытки противника укрепить свои позиции в данном регионе.

Особую обеспокоенность вызывает гуманитарная ситуация в регионе. В Купянске и прилегающем районе введена вынужденная эвакуация населения. Как отмечает Ганчев, прекращение поставок гуманитарной помощи украинскими властями существенно осложнило положение местных жителей. В настоящее время в регионе наблюдается острая нехватка персонала для организации гуманитарной поддержки населения.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ