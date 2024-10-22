Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Российские войска не дали ВСУ подтянуть силы на Купянское направление

Российские войска не дали ВСУ подтянуть силы на Купянское направление

09:27, 22 окт 2024

Российские вооруженные силы сохраняют стратегическое преимущество в Купянском направлении, эффективно препятствуя попыткам украинской стороны усилить свои позиции дополнительными резервами. Такую оценку ситуации представил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью информационному агентству ТАСС.

По данным администрации, российские военные демонстрируют высокую эффективность в нанесении точечных ударов по военным объектам и местам временной дислокации противника. Это позволяет успешно блокировать любые попытки противника укрепить свои позиции в данном регионе.

Особую обеспокоенность вызывает гуманитарная ситуация в регионе. В Купянске и прилегающем районе введена вынужденная эвакуация населения. Как отмечает Ганчев, прекращение поставок гуманитарной помощи украинскими властями существенно осложнило положение местных жителей. В настоящее время в регионе наблюдается острая нехватка персонала для организации гуманитарной поддержки населения.

КНДР опровергла слухи об отправке военных в Россию

Читайте также:

КНДР опровергла слухи об отправке военных в Россию
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

Курская дуга XXI века: украинские подкрепления блокируются, французские ЗРК в огне — Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Россия/мир
Курская дуга XXI века: украинские подкрепления блокируются, французские ЗРК в огне — Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Берут поселок за поселком: Генштаб ВСУ признал критическую ситуацию в Харьковской области — катастрофа все ближе
Россия/мир
Берут поселок за поселком: Генштаб ВСУ признал критическую ситуацию в Харьковской области — катастрофа все ближе
«Достаточно скоро»: В военной администрации Харькова рассказали, когда город перейдёт под российский контроль — перспективы даже уже не обсуждаются
Россия/мир
«Достаточно скоро»: В военной администрации Харькова рассказали, когда город перейдёт под российский контроль — перспективы даже уже не обсуждаются
Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области
Россия/мир
Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok