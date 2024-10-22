09:39, 22 окт 2024

На северо-восточном участке российско-украинской границы произошло ожесточенное столкновение в Сумской области. Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, российским военным удалось сорвать планы ротации украинских подразделений, направлявшихся в Курскую область.

Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Басовка, где было применено авиационное вооружение.

Министерство обороны России дополнительно сообщает об успешном отражении атаки в районе Новоивановки Курской области. В ходе боестолкновения была пресечена попытка контратаки штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным военного ведомства, украинская сторона понесла существенные потери: до 15 военнослужащих, один танк и две единицы бронетехники.

Ситуация для ВСУ осложняется растущими проблемами с моральным состоянием украинских военнослужащих. Как отмечает испанское издание El País, опираясь на свидетельства военнослужащих ВСУ, в украинской армии наблюдается увеличение числа случаев дезертирства, а также растет недовольство среди личного состава из-за отсутствия своевременной ротации.

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Автор: Вадим Рудаков