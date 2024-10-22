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Под ударом 5 областей РФ, в Курской — последний жест отчаяния, из Сум заходит спецназ: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 22 октября 2024 года

Под ударом 5 областей РФ, в Курской — последний жест отчаяния, из Сум заходит спецназ: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 22 октября 2024 года

09:45, 22 окт 2024

Пять российских регионов подверглись скоординированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Тульской области пострадали два спиртовых завода — в Ефремовке и поселке Лужковском. Хотя обошлось без человеческих жертв, инфраструктура предприятий получила повреждения.

Системы противовоздушной обороны успешно отразили налеты на территории Белгородской и Брянской областей. В Тамбовской области на заводе «Биохим» произошел взрыв, предположительно вызванный падением БПЛА. Воронежская область также подверглась атаке — сбитый беспилотник упал на производственный цех.

Особую тревогу вызывает ситуация в Курской области, где наблюдается значительное усиление военной активности. У населенных пунктов Обуховка и Зеленый Шлях российские силы отразили две крупные контратаки, в которых участвовало около ста военнослужащих при поддержке бронетехники.

Примечательно перемещение элитных подразделений специального назначения из Сумской области, которые проводят разведку боем. Отмечается переброска западной военной техники, включая американские танки «Абрамс».

В районе Волчанска продолжаются интенсивные боестолкновения. Существенные изменения произошли в районе Покровска, где взята под контроль «Шахта им. Коротченко», а штурмовые подразделения вышли на подступы к Горняку.

На Купянском направлении российским силам удалось добиться тактического успеха, прорвав оборонительные позиции в нескольких точках. Взятие господствующих высот восточнее Вишневого открывает возможность для наступления на Боровую.

Значительное продвижение отмечается в районе Екатериновки и Антоновки, где формируется плацдарм для дальнейших операций.

В подполье сообщили, что ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

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Автор: Вадим Рудаков
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