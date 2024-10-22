09:50, 22 окт 2024

По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, российские вооруженные силы нанесли точечный удар по территории механического завода в Павлограде Днепропетровской области, где осуществлялся ремонт военной техники.

На момент атаки на территории предприятия находилось 26 единиц гусеничной техники, требующей восстановления. После бомбардировки к месту прибыли экстренные службы. Территория завода была оперативно оцеплена сотрудниками Службы безопасности Украины, которые взяли объект под усиленный контроль.

Этому событию предшествовала серия ударов в Кривом Роге, где целями стали места размещения высокопоставленных военнослужащих. В частности, под удар попала гостиница «Дружба», где, согласно источникам, располагались представители стран НАТО и украинские офицеры в звании не ниже майора. Позднее, вечером 20 октября, аналогичная ситуация произошла с гостиницей «Центральная», также служившей местом проживания украинского командного состава и западных военных специалистов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ